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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер S, люкс, №1 - Одесса (169454) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1563,68
Экономия: -80,68 грн
1483,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А
Всего: упаковка (1)
778,99
Экономия: -167,81 грн
611,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
1563,73
Экономия: -226,32 грн
1337,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
1501,02
Экономия: -76,95 грн
1424,07 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1712,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
720,99
Экономия: -109,81 грн
611,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
1279,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
738,99
Экономия: -127,81 грн
611,18 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом