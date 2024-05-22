К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 250 Всего: упаковка (2) 1563,73 Экономия: -226,32 грн 1337,41 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 55 мин График работы Миргород, ул. Гоголя, 170-Б Всего: упаковка (1) 1501,02 Экономия: -76,95 грн 1424,07 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 55 мин График работы Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А Всего: упаковка (1) 778,99 Экономия: -167,81 грн 611,18 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3 Всего: упаковка (1) 1279,38 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 7 Всего: упаковка (1) 720,99 Экономия: -109,81 грн 611,18 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 1712,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (1) 1563,68 Экономия: -80,68 грн 1483,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А Всего: упаковка (1) 738,99 Экономия: -127,81 грн 611,18 грн Забронировать