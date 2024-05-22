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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер M, №1 - Харьков (742986) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
395,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
381,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
415,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
391,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
391,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
373,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
373,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
373,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
391,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
391,50 грн