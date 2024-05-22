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Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер L, №1 - Харьков (742985) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
396,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (2)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
415,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
396,34 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (1)
402,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
300,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
503,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
454,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
377,47 грн