Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 7101 размер S, бежевый, №1 - Харьков (742975) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
370,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
377,52 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
359,54 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
388,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
396,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
300,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
299,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
377,46 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Яремче, ул. Свободы, 255-А
Всего: упаковка (1)
388,79 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
398,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом