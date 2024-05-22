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Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный S/M, №1 - Харьков (733932) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
251,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
244,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
270,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
250,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
251,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
245,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
244,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
250,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
247,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
244,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 52
Всего: упаковка (1)
134,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 41
Всего: упаковка (1)
259,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
244,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
244,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
244,16 грн