Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7036 эластичный L/XL, №1 - Харьков (733931) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
269,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
264,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
267,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
269,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
268,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
215,40 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -66,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -75,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -45,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -39,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Всего: упаковка (1)
295,99
Экономия: -67,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/1
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -33,89 грн
228,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -43,89 грн
228,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
267,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -33,89 грн
228,10 грн