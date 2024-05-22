Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 5, с дополнительным фиксатором, №1 - Харьков (376910) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Глебова, 11
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Социальная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17