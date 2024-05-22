Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж на голеностопный суставЦены в аптеках

Бандаж на голеностопный сустав 3041 размер 4, с дополнительным фиксатором, №1 - Харьков (376909) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
600,73 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
603,13 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
602,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
600,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
599,73 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
598,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
601,08 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
602,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
601,96 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -210,40 грн
461,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
596,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
599,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
595,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
601,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
600,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
595,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
597,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
603,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
602,50 грн