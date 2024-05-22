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Бандаж на голеностопный сустав 7021, эластичный аэропреновый размер L, люкс, №1 - Харьков (180589) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
909,12
Экономия: -80,45 грн
828,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
927,08
Экономия: -98,89 грн
828,19 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
858,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
1077,64
Экономия: -106,98 грн
970,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
817,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1029,13
Экономия: -137,06 грн
892,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
742,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
935,14
Экономия: -109,04 грн
826,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
868,28
Экономия: -41,98 грн
826,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
924,18
Экономия: -52,21 грн
871,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
1072,48
Экономия: -120,07 грн
952,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (1)
448,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 1-Б
Всего: упаковка (1)
340,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (1)
674,90
Экономия: -27,08 грн
647,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
1192,77
Экономия: -190,57 грн
1002,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
951,90
Экономия: -54,81 грн
897,09 грн