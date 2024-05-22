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Бандаж на голеностопный сустав 7011, эластичный размер L, люкс, бежевый, №1 - Харьков (169450) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (2)
336,00
Экономия: -10,08 грн
325,92 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
303,00
Экономия: -9,09 грн
293,91 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
325,00
Экономия: -9,75 грн
315,25 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -19,44 грн
304,56 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Всего: упаковка (1)
303,00
Экономия: -15,15 грн
287,85 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
324,00
Экономия: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -15,85 грн
301,15 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
333,14 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 116
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
Всего: упаковка (1)
276,46 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Рокитное, ул. Партизанская, 13
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Томашгород, ул. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
294,49 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 18:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
Всего: упаковка (1)
300,37 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Березно, ул. Черновола Вячеслава, 3/2
Всего: упаковка (1)
282,47 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Березно, ул. Андреевская, 46-А
Всего: упаковка (1)
282,47 грн