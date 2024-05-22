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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 3, №1 - Харьков (408667) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Астарта
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Открыто Закроется в 16:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
В других городах:
Экостатус
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
220,50 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
143,44 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 18:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
Всего: упаковка (1)
126,52 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 3
Всего: упаковка (1)
123,52 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
121,35 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 35
Всего: упаковка (1)
136,58 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 18:00
Оржев, ул. Заводская, 1
Всего: упаковка (1)
129,72 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
Всего: упаковка (1)
115,93 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Цумань, ул. Шевченко Тараса, 4-Б/2
Всего: упаковка (1)
135,81 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
Всего: упаковка (1)
109,79 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Липины, ул. Теремновская, 100
Всего: упаковка (1)
143,44 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Конякина, 7-А
Всего: упаковка (1)
129,72 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Кравчука, 38
Всего: упаковка (1)
134,23 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Рожище, ул. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
129,72 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 16:00
Торчин, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
149,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 74
Всего: упаковка (1)
136,58 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 78
Всего: упаковка (1)
123,52 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 17:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
Всего: упаковка (1)
135,24 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
123,52 грн