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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, черный, №1 - Харьков (180583) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
345,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
342,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
315,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
353,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
316,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
364,00
Экономия: -65,00 грн
299,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
200,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
355,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
242,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
355,09
Экономия: -43,79 грн
311,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
343,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
313,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
345,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
260,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (1)
364,00
Экономия: -65,00 грн
299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
240,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
356,98
Экономия: -44,24 грн
312,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
178,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
260,01 грн