БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, белый, №1 - Харьков (180582) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
В других городах:
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Мед-сервис
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Всего: 9905, с дополнительной фиксацией (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Независимости, 61-Г
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45