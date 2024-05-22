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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер XL, белый, №1 - Харьков (180582) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
240,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
313,18
Экономия: -25,49 грн
287,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
370,90
Экономия: -58,46 грн
312,44 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
351,47
Экономия: -41,79 грн
309,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
396,97
Экономия: -64,44 грн
332,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
373,89
Экономия: -64,85 грн
309,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
155,08
Экономия: -8,53 грн
146,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: 9905, с дополнительной фиксацией (1)
97,65 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -60,00 грн
272,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -26,16 грн
318,83 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
344,72
Экономия: -31,46 грн
313,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
339,76
Экономия: -29,79 грн
309,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
272,82
Экономия: -31,81 грн
241,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -60,00 грн
272,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
346,63
Экономия: -28,05 грн
318,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Независимости, 61-Г
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -74,00 грн
342,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
Всего: упаковка (1)
353,94
Экономия: -33,44 грн
320,50 грн