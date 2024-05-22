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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер M, белый, №1 - Харьков (147398) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
250,22
Экономия: -14,65 грн
235,57 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
361,12
Экономия: -44,76 грн
316,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
371,29
Экономия: -19,69 грн
351,60 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
299,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
299,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
351,47
Экономия: -41,79 грн
309,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
339,54
Экономия: -29,59 грн
309,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
347,25
Экономия: -33,99 грн
313,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
298,57
Экономия: -37,25 грн
261,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
312,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
357,61
Экономия: -47,63 грн
309,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
391,53
Экономия: -60,58 грн
330,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
343,92
Экономия: -30,66 грн
313,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
250,70
Экономия: -16,46 грн
234,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
347,45
Экономия: -37,75 грн
309,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -58,00 грн
259,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -58,00 грн
259,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
389,45
Экономия: -45,64 грн
343,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
Всего: упаковка (1)
229,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
349,72
Экономия: -37,17 грн
312,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
Всего: упаковка (1)
314,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
354,64
Экономия: -34,06 грн
320,58 грн