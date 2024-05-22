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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 9905, с дополнительной фиксацией размер S, белый, №1 - Харьков (147397) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
350,39
Экономия: -37,38 грн
313,01 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
351,47
Экономия: -41,79 грн
309,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
388,13
Экономия: -43,64 грн
344,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
353,98
Экономия: -30,49 грн
323,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Металлургов, 13
Всего: упаковка (1)
351,43
Экономия: -41,80 грн
309,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
336,44
Экономия: -26,47 грн
309,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
363,46
Экономия: -23,46 грн
340,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
357,61
Экономия: -47,63 грн
309,98 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (1)
256,00
Экономия: -51,00 грн
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
344,72
Экономия: -31,46 грн
313,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
338,86
Экономия: -10,86 грн
328,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
351,70
Экономия: -38,63 грн
313,07 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
267,00
Экономия: -62,00 грн
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
349,72
Экономия: -37,17 грн
312,55 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
242,00
Экономия: -37,00 грн
205,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
384,21
Экономия: -43,01 грн
341,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
380,10
Экономия: -24,10 грн
356,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
345,35
Экономия: -12,45 грн
332,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
402,27
Экономия: -50,32 грн
351,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
388,20
Экономия: -68,60 грн
319,60 грн