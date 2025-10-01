Киев
Игла внутривенная бабочка
Запорожье
(адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
4,00
грн
Забронировать
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
4,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,53
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,58
Экономия при брони:
-0,25 грн
3,33
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
67.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,55
Экономия при брони:
-0,22 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
67.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,70
Экономия при брони:
-0,09 грн
2,61
грн
Забронировать
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,47
Экономия при брони:
-0,14 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,50
Экономия при брони:
-0,17 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,55
Экономия при брони:
-0,22 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,54
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
70.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,76
Экономия при брони:
-0,15 грн
2,61
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
85.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,33
Экономия при брони:
-0,15 грн
3,18
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
85.4 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,46
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
229.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,48
Экономия при брони:
-0,15 грн
3,33
грн
Забронировать
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,48
Экономия при брони:
-0,15 грн
3,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
247.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,82
Экономия при брони:
-0,18 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
247.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,73
Экономия при брони:
-0,09 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 1
247.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,83
Экономия при брони:
-0,19 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
248.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,82
Экономия при брони:
-0,18 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,75
Экономия при брони:
-0,11 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,72
Экономия при брони:
-0,18 грн
2,54
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
248.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,80
Экономия при брони:
-0,16 грн
2,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
248.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,76
Экономия при брони:
-0,12 грн
2,64
грн
Забронировать
Показать еще
