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Игла внутривенная бабочка
Игла внутривенная бабочка
Винница
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
162.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
209.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
Экономия при брони:
-0,30 грн
3,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
383.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,34
Экономия при брони:
-0,16 грн
3,18
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
454.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,31
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,18
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
454.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
459.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,31
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
484.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,44
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,23
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
488.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,41
Экономия при брони:
-0,23 грн
3,18
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,41
Экономия при брони:
-0,23 грн
3,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
488.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,38
Экономия при брони:
-0,20 грн
3,18
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
492.6 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,42
Экономия при брони:
-0,24 грн
3,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
505.9 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
Экономия при брони:
-0,22 грн
3,18
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
506.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,31
Экономия при брони:
-0,13 грн
3,18
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
513.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
517.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,18
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
517.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
4,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
557.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,72
Экономия при брони:
-0,18 грн
2,54
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
559.6 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,64
Экономия при брони:
-0,10 грн
2,54
грн
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