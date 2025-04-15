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Игла внутривенная бабочка
Игла внутривенная бабочка
Львов
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Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
121.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
268.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
711.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
Экономия при брони:
-0,31 грн
3,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
781.2 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,47
Экономия при брони:
-0,24 грн
3,23
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
783.1 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,36 грн
3,03
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
783.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,42
Экономия при брони:
-0,41 грн
3,01
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
788.4 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,38
Экономия при брони:
-0,32 грн
3,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
812.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,55
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
813.0 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
Экономия при брони:
-0,30 грн
3,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
813.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,44
Экономия при брони:
-0,34 грн
3,10
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
814.3 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,55
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
817.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
2,61
грн
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ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,36
Экономия при брони:
-0,35 грн
3,01
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
817.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,42
Экономия при брони:
-0,30 грн
3,12
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
821.4 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G21 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,21 грн
3,18
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
835.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,41
Экономия при брони:
-0,39 грн
3,02
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
835.7 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,31 грн
3,08
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
836.6 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,40
Экономия при брони:
-0,35 грн
3,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
837.5 км
ИГЛА ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "БАБОЧКА" G23 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
3,39
Экономия при брони:
-0,36 грн
3,03
грн
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