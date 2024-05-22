К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: упаковка (1) 113,01 Экономия: -9,11 грн 103,90 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Привокзальная, 3 Всего: упаковка (1) 124,29 Экономия: -13,94 грн 110,35 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (1) 133,00 Экономия: -26,00 грн 107,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 133,00 Экономия: -26,00 грн 107,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 125,00 Экономия: -18,00 грн 107,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (2) 125,00 Экономия: -18,00 грн 107,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70 Всего: упаковка (1) 125,00 Экономия: -18,00 грн 107,00 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1 Всего: упаковка (1) 122,40 Экономия: -11,87 грн 110,53 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 250 Всего: упаковка (1) 128,00 Экономия: -19,00 грн 109,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Смелянская, 42 Всего: упаковка (1) 109,35 Экономия: -7,47 грн 101,88 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 98,09 Экономия: -8,39 грн 89,70 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: упаковка (1) 106,59 Экономия: -10,20 грн 96,39 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2 Всего: упаковка (1) 121,59 Экономия: -19,54 грн 102,05 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е Всего: упаковка (1) 122,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Греческая, 45 Всего: упаковка (1) 117,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21 Всего: упаковка (1) 117,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Петрова Генерала, 33 Всего: упаковка (1) 117,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Одесса, ул. Тополевая, 26/1 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Левитана, 101 Всего: упаковка (1) 117,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г Всего: упаковка (1) 122,00 грн Забронировать