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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО коврик большой 7 Ag, №1 - Львов (190485) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1815,46
Экономия: -53,56 грн
1761,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
1879,00
Экономия: -55,00 грн
1824,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
1820,33
Экономия: -184,43 грн
1635,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
1762,76
Экономия: -112,44 грн
1650,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
1867,67
Экономия: -254,97 грн
1612,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (3)
1816,69
Экономия: -174,72 грн
1641,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
1949,22
Экономия: -123,82 грн
1825,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
1846,60
Экономия: -116,60 грн
1730,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
1962,00
Экономия: -136,60 грн
1825,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (3)
1771,56
Экономия: -80,66 грн
1690,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1836,78
Экономия: -74,88 грн
1761,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (3)
1743,15
Экономия: -52,25 грн
1690,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
1670,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
1963,13
Экономия: -74,23 грн
1888,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
1994,11
Экономия: -105,21 грн
1888,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
2001,86
Экономия: -112,96 грн
1888,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
1932,62
Экономия: -122,71 грн
1809,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
1999,97
Экономия: -174,57 грн
1825,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
1928,25
Экономия: -110,35 грн
1817,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (3)
2014,89
Экономия: -125,99 грн
1888,90 грн