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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО коврик большой 7 Ag, №1 - Харьков (190485) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
1935,91
Экономия: -103,01 грн
1832,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
2087,65
Экономия: -229,38 грн
1858,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
2000,77
Экономия: -142,50 грн
1858,27 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
1933,00
Экономия: -109,00 грн
1824,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
1933,00
Экономия: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
1980,27
Экономия: -96,27 грн
1884,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
1954,92
Экономия: -101,92 грн
1853,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1926,37
Экономия: -68,37 грн
1858,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
1933,00
Экономия: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
1933,00
Экономия: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1933,00
Экономия: -109,00 грн
1824,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (4)
1944,71
Экономия: -111,81 грн
1832,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
2014,50
Экономия: -126,90 грн
1887,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
1908,15
Экономия: -92,25 грн
1815,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (1)
1838,09
Экономия: -84,19 грн
1753,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
1805,12
Экономия: -99,12 грн
1706,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
1855,47
Экономия: -109,47 грн
1746,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
1821,67
Экономия: -115,67 грн
1706,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
1765,59
Экономия: -51,59 грн
1714,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
1794,31
Экономия: -111,41 грн
1682,90 грн