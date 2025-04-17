Зажим для пуповины Медикеа
Винница (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,93
Экономия при брони: -0,36 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Келецкая, 39
4.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,83
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I