Зажим для пуповины Медикеа
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,86
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 20 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,93
Экономия при брони: -0,33 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,85
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I