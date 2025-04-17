Зажим для пуповины Медикеа
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,82
Экономия при брони: -0,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
5,17
Экономия при брони: -0,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,91
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
5,07
Экономия при брони: -0,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,82
Экономия при брони: -0,90 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,94
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Экономия при брони: -0,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Экономия при брони: -1,01 грн