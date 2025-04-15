Зажим для пуповины Медикеа
Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,89
Экономия при брони: -0,26 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,89
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Экономия при брони: -1,37 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I