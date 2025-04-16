Зажим для пуповины Медикеа
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
4,08
Экономия при брони: -0,26 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,91
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
4,06
Экономия при брони: -0,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,95
Экономия при брони: -0,22 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,86
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,91
Экономия при брони: -0,89 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,85
Экономия при брони: -0,16 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,86
Экономия при брони: -0,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Экономия при брони: -0,34 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,87
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I