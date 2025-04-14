Зажим для пуповины Медикеа
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
5,18
Экономия при брони: -0,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
4,12
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека копейка
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
4,13
Экономия при брони: -0,26 грн