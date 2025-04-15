Зажим для пуповины Медикеа
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Днепр
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,99
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,85
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,89
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,45
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
5,11
Экономия при брони: -0,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
5,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,96
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,92
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,90
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,97
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
4.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,90
Экономия при брони: -0,22 грн