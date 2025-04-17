Зажим для пуповины Медикеа
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,25
Экономия при брони: -0,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,40
Экономия при брони: -0,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
3,13
Экономия при брони: -0,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
ЗАЖИМ ДЛЯ ПУПОВИНЫ MEDICARE №1
Допомога-I