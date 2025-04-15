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Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Львов
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 22:00
Бессарабське, ул. Центральная, 61-З
557.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
607.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
617.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
618.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
618.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
618.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
619.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
15,00
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
619.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
621.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
623.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
623.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
624.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
624.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
625.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
626.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
627.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
627.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
628.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
630.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
634.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,70
грн
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