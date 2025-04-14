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Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Харьков
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
533.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
533.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Иличанка, ул. Школьная, 43
551.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,00
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
552.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
552.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
15,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
553.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
565.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
565.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
565.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
565.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
566.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
567.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
567.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
568.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
569.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,80
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
569.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
570.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
571.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 65
572.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
572.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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