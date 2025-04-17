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Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Емкость для мочи Волес (Voles urine container)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
541.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
542.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
545.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
547.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
15,00
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
547.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
548.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
4,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
548.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
549.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
549.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
557.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
558.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
559.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
5,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
560.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
561.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
563.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
564.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
7,70
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
564.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
564.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 16
564.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
568.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ "ВОЛЕС" стерильный 120 мл №1
8,90
грн
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