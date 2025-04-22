Гольфы женские компрессионные
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1054,70
Экономия при брони: -31,64 грн
1023,06 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
885,55
Экономия при брони: -26,57 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1018,35
Экономия при брони: -30,55 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1018,35
Экономия при брони: -30,55 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1054,70
Экономия при брони: -31,64 грн
1023,06 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1054,70
Экономия при брони: -31,64 грн
1023,06 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
5.8 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
8.2 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Біла ромашка
Киев, дорога Кольцевая, 1
10.3 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
787,55
Экономия при брони: -23,63 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1054,70
Экономия при брони: -31,64 грн
1023,06 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
Подорожник
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
10.6 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1018,35
Экономия при брони: -30,55 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1018,35
Экономия при брони: -30,55 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
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Подорожник
Вишневое, ул. Витянская, 2-В
12.1 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Біла ромашка
Гатное, ул. Киевская, 2-В
13.5 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1054,70
Экономия при брони: -31,64 грн
1023,06 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,45
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,23 грн
Подорожник
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
13.9 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
17.1 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 1, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 1 (18-21) №1
Торговый Дом Алком
1107,43
Экономия при брони: -33,22 грн
1074,21 грн
Подорожник
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 3-А
20.9 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
Подорожник
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
24.6 км
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 4, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 2, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн
ГОЛЬФЫ ЖЕНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ размер 3, класс 2 (23-32) №1
Торговый Дом Алком
1200,00 грн