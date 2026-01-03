Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная BD Венфлон про
Канюля внутривенная BD Венфлон про
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G18 №1
Becton Dickinson
22,46
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
126.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G18 №1
Becton Dickinson
39,00
Экономия при брони:
-11,46 грн
27,54
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню