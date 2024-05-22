Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 4 м, №1 - Львов (295795) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (3)
101,00
Экономия: -30,11 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -30,11 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -30,11 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -30,11 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -30,11 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -12,61 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (1)
101,60
Экономия: -30,71 грн
70,89 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом