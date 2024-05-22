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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Львов (295791) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (3)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (10)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
103,00
Экономия: -30,98 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
103,30
Экономия: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
80,33
Экономия: -6,03 грн
74,30 грн