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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ И ПОСЛЕРОДОВОЙ артикул 14БДРН, №3 окружность бедер под животом 95-105 см, №1 - Киев (629772) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
489,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
245,50 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
469,60 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
409,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (1)
495,90 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
489,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
397,70 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
375,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
375,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 10
Всего: упаковка (1)
412,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
446,30 грн
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
381,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: упаковка (1)
388,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 125
Всего: упаковка (1)
297,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Павличенко, 45
Всего: упаковка (1)
489,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
321,90 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
244,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом