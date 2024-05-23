Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 4 "Евро", бежевый, №1 - Запорожье (385250) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
855,66 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
859,61 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (5)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (4)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -192,70 грн
625,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (3)
924,00
Экономия: -298,70 грн
625,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
853,64 грн