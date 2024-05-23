Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXXL, люкс, №1 - Запорожье (169432) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
634,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
640,35
Экономия: -28,75 грн
611,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
651,90
Экономия: -40,30 грн
611,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
503,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
642,24
Экономия: -30,64 грн
611,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
607,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
623,45
Экономия: -51,52 грн
571,93 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
600,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
672,70
Экономия: -75,32 грн
597,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (2)
666,74
Экономия: -84,74 грн
582,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
734,75
Экономия: -119,28 грн
615,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
735,24
Экономия: -97,92 грн
637,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
734,19
Экономия: -85,59 грн
648,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покровское, ул. Центральная, 24
Всего: упаковка (1)
602,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (2)
665,87
Экономия: -65,28 грн
600,59 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
580,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
666,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
666,44 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (2)
743,49
Экономия: -61,75 грн
681,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (1)
675,58
Экономия: -78,20 грн
597,38 грн