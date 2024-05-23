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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 2 (114-П) пористый с ребрами жесткости, №1 - Запорожье (139477) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
473,49
Экономия: -30,48 грн
443,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
481,37
Экономия: -29,76 грн
451,61 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
305,94
Экономия: -11,20 грн
294,74 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
478,71
Экономия: -27,10 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
471,66
Экономия: -20,05 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
476,99
Экономия: -25,38 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
482,50
Экономия: -30,89 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
314,26
Экономия: -38,78 грн
275,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
612,78
Экономия: -51,88 грн
560,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
476,22
Экономия: -24,61 грн
451,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
459,76
Экономия: -16,75 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
634,98
Экономия: -66,36 грн
568,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
462,50
Экономия: -19,49 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
476,95
Экономия: -25,34 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
458,25
Экономия: -15,24 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
465,88
Экономия: -14,27 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
463,43
Экономия: -20,42 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
306,70
Экономия: -50,04 грн
256,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
473,84
Экономия: -30,83 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
479,61
Экономия: -28,00 грн
451,61 грн