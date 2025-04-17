Бандаж для голеностопного сустава
Винница (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
304,74
Экономия при брони: -15,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
309,71
Экономия при брони: -20,16 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,71
Экономия при брони: -20,16 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
309,71
Экономия при брони: -20,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
307,62
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,15
Экономия при брони: -20,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
302,55
Экономия при брони: -13,00 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
302,55
Экономия при брони: -13,00 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
302,55
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
304,47
Экономия при брони: -14,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,50
Экономия при брони: -20,95 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
310,50
Экономия при брони: -20,95 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
310,50
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн