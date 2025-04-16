Бандаж для голеностопного сустава
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
341,29
Экономия при брони: -12,74 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
341,29
Экономия при брони: -12,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
306,95
Экономия при брони: -17,40 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
348,29
Экономия при брони: -19,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
307,15
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,61
Экономия при брони: -21,06 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
310,61
Экономия при брони: -21,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
309,45
Экономия при брони: -19,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
309,45
Экономия при брони: -19,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,45
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
307,18
Экономия при брони: -17,63 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
330,49
Экономия при брони: -18,98 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
302,15
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
307,50
Экономия при брони: -17,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
301,88
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
346,15
Экономия при брони: -17,60 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,05
Экономия при брони: -10,50 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
300,05
Экономия при брони: -10,50 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,77
Экономия при брони: -20,22 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
309,77
Экономия при брони: -20,22 грн