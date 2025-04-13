Бандаж для голеностопного сустава
Киев (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БАНДАЖ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА размер 2 №1
Торговый Дом Алком
619,00
Экономия при брони: -143,48 грн
БАНДАЖ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА размер 3 №1
640,00
Экономия при брони: -146,65 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,54
Экономия при брони: -10,99 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
289,70
Экономия при брони: -77,92 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,22
Экономия при брони: -19,67 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
350,87
Экономия при брони: -22,32 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
301,51
Экономия при брони: -11,96 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,51
Экономия при брони: -11,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
299,79
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
303,51
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
302,32
Экономия при брони: -12,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
301,51
Экономия при брони: -11,96 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,51
Экономия при брони: -11,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,66
Экономия при брони: -11,11 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
300,66
Экономия при брони: -11,11 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн