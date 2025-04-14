Бандаж для голеностопного сустава
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,82
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,96
Экономия при брони: -20,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,26
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
304,47
Экономия при брони: -14,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
308,27
Экономия при брони: -18,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
309,70
Экономия при брони: -20,01 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
309,70
Экономия при брони: -20,01 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
309,70
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
310,29
Экономия при брони: -20,74 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
310,29
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,79
Экономия при брони: -21,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,37
Экономия при брони: -11,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
311,44
Экономия при брони: -21,75 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
311,44
Экономия при брони: -21,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,37
Экономия при брони: -20,68 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
310,37
Экономия при брони: -20,68 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
310,37
Экономия при брони: -20,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
305,85
Экономия при брони: -16,16 грн