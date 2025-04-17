Бандаж для голеностопного сустава
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
310,18
Экономия при брони: -20,63 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
310,18
Экономия при брони: -20,63 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
310,18
Экономия при брони: -20,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
307,41
Экономия при брони: -17,86 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
307,41
Экономия при брони: -17,86 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
307,41
Экономия при брони: -17,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
302,09
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
303,28
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,49
Экономия при брони: -10,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,25
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
300,05
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
301,65
Экономия при брони: -12,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
301,65
Экономия при брони: -12,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
301,65
Экономия при брони: -12,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
274,90 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
274,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бандаж для голеностопного сустава размер 4 №1
249,10 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 2 №1
299,82
Экономия при брони: -10,27 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 3 №1
299,82
Экономия при брони: -10,27 грн
Бандаж для голеностопного сустава размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
299,82
Экономия при брони: -10,27 грн