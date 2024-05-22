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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Львов (169484) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
522,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
761,99
Экономия: -102,89 грн
659,10 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
777,28
Экономия: -9,11 грн
768,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
785,75
Экономия: -61,25 грн
724,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
737,13
Экономия: -56,83 грн
680,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
791,50
Экономия: -3,31 грн
788,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (1)
792,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
493,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
796,86
Экономия: -2,57 грн
794,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Галицкая, 21
Всего: упаковка (1)
776,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Всего: упаковка (1)
778,59
Экономия: -12,57 грн
766,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
777,43
Экономия: -59,61 грн
717,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
797,35
Экономия: -8,48 грн
788,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
614,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Маковея, 40
Всего: упаковка (1)
579,94 грн