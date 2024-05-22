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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Харьков (169484) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
860,68
Экономия: -77,86 грн
782,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
746,10
Экономия: -66,02 грн
680,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
867,87
Экономия: -92,57 грн
775,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
750,27
Экономия: -73,92 грн
676,35 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 17:30
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
740,34
Экономия: -63,13 грн
677,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
876,14
Экономия: -104,18 грн
771,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
845,47
Экономия: -66,47 грн
779,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
856,27
Экономия: -73,68 грн
782,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
Всего: упаковка (1)
770,99
Экономия: -111,89 грн
659,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
776,14
Экономия: -96,84 грн
679,30 грн