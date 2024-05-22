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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XL/XXL, люкс, №1 - Львов (169482) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
817,99
Экономия: -152,24 грн
665,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -136,24 грн
665,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
875,51
Экономия: -116,52 грн
758,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
681,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
738,36
Экономия: -60,59 грн
677,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
779,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
579,20 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -136,24 грн
665,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
698,96 грн