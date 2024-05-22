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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер M/L, люкс, №1 - Львов (169481) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
743,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
767,99
Экономия: -102,24 грн
665,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
815,99
Экономия: -150,24 грн
665,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
848,99
Экономия: -183,24 грн
665,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
676,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
801,99
Экономия: -136,24 грн
665,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
811,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
784,50
Экономия: -107,40 грн
677,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (2)
770,99
Экономия: -105,24 грн
665,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
676,22 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
783,99
Экономия: -118,24 грн
665,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
691,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
764,99
Экономия: -99,24 грн
665,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
771,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
695,30 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
777,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
697,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
676,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
Всего: упаковка (1)
783,99
Экономия: -118,24 грн
665,75 грн